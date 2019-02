Hinteregger trifft bei Remis von Hütters Eintracht

Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League im Sechzehntelfinal-Hinspiel bei Schachtar Donezk trotz zweifacher Führung und langer Überzahl mit einem 2:2 begnügen müssen. Martin Hinteregger erzielte in Charkiw in seinem dritten Pflichtspiel für die Eintracht per Kopf nach einem Freistoß die Führung (7.). Auch nach dem 2:1 der Eintracht durch Filip Kostic (50.) fand Donezk noch eine Antwort.