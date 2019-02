Hirnnahrung im Alltag

Um vernünftig arbeiten zu können, benötigt unser Gehirn eine Vielzahl an Nährstoffen: Essentielle Aminosäuren (Bausteine von Proteinen) wie Phenylalanin (in Milch, Kartoffeln, Reis, Sojamehl, Eiern), Tryptophan (Milch, Nüsse, Bananen, Mandeln, grüne Bohnen, Käse), Cholin (Getreide, Gemüse, Weizenkeime, Sojabohnen, Nüsse, Eigelb), sowie die Vitamine C, E (Tocopherol), B-Komplex und Mineralstoffe Eisen, Kalium, Magnesium, Zink. Weiters von Bedeutung sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, vorwiegend in kaltgepressten Pflanzenölen enthalten (drei Tl decken den Tagesbedarf). Die Verdauung komplexer Kohlenhydrate (Vollkorn, Hülsenfrüchte, Kartoffeln) hält den Blutzuckerspiegel gleichbleibend und liefert somit konstanten Brennstoffvorrat für die Gehirnzellen. Monosaccharide und Disaccharide (weißer Zucker, Fructose, Laktose) hingegen bedingen Blutzuckerspitzen. Damit Ihr Gehirn im Alltag gut versorgt ist, hier ein paar einfache Rezepte zum Selbermachen: