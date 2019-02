Vielfalt der heimischen Schmetterlinge am Monitor

227 Erhebungen

Durch die gezielte Kombination von professionellen Schmetterlingserhebungen und der Mitarbeit engagierter freiwilliger „Schmetterlings-Beobachter“ wird mit diesem österreichweit ersten „Tagfalter-Monitoring“ auch im internationalen Vergleich Neuland betreten. So führten in der ersten Saison 25 Freiwillige an 43 verschiedenen Standorten 227 Erhebungen durch und erfassten dabei 1416 Schmetterlingsindividuen.