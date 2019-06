Flexibel und mobil: Möbel, die sich anpassen

Mobile Stellwände, rollende Whiteboards und flexible Stehtische sind für die fruchtbringende Teamarbeit im „Design Thinking“ essentielle Tools. Aber auch im normalen Büroalltag finden solche flexiblen Möbel Verwendung. Für akustischen Schutz sorgen zum Beispiel modulare, flexibel einsetzbare Wandsysteme, die freistehend und auf Rollen konzentriertes Arbeiten und Rückzugsorte ermöglichen. Ganze Arbeitsplätze inklusive Schreibplatte, PC-Tisch und Ablagefächer stecken zum Beispiel in einem massiven Holzschrank, der von außen eher wie ein riesiger Reisekoffer mit Rollen aussieht. Wird es nicht gebraucht, kann man das kompakte Platzwunder einfach an die Wand oder in die Abstellkammer rollen.