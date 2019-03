So wird der Junggesellinnenabschied perfekt!

Was Bräute an ihrem Junggesellinnenabschied unternehmen, bestimmen meist ihre besten Freundinnen. Die Ideen sind dabei ganz unterschiedlich - die einen überraschen die zukünftige Braut mit einer heißen Strip-Einlage, andere verbringen den Abend gemütlich in einer Bar oder spazieren durch die Stadt und verkaufen Sex-Toys an Passanten. Wir haben einige Ideen gesammelt, wie Sie die Braut so richtig überraschen!