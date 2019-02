Eisbären jagen Eisbullen-Coach Poss

Bevor heute Abend die Platzierungsrunde für die Eisbullen mit dem Spiel in Klagenfurt (19.15) startet, sorgt Coach Greg Poss für Schlagzeilen. Die Berliner Eisbären wollen den US-Amerikaner in die DEL holen. Der 53-Jährige fühlt sich geehrt, will sich jetzt aber ausschließlich auf Salzburg und den Liga-Titelkampf konzentrieren.