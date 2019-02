EA zeigt „Anthem“ im opulenten Launch-Trailer

„Anthem“, der neue „Destiny“-Rivale aus dem Hause Electronic Arts, erscheint schon in wenigen Tagen. Ab 22. Februar können sich PC-, PS4- und Xbox-Gamer ins Getümmel stürzen und in futuristischen Kampfanzügen fremde Welten erforschen. Im opulenten Launch-Trailer machen die Entwickler den Spielern nun noch einmal den Mund wässrig, bevor diese sich in die Sci-Fi-Welt von „Anthem“ wagen.