SIM gekapert, Bitcoins gestohlen: 10 Jahre Haft!

SIM-Swapping greift in den USA um sich

Es ist nur der jüngste Fall in einer ganzen Serie von SIM-Swapping-Fällen in den USA. In den letzten Monaten seien dort etliche SIM-Swapper verhaftet worden, die sich mit dieser Masche Bitcoins im Millionenwert ergaunert haben dürften. Ein einzelner Täter soll seine Opfer mit diesem Trick um Bitcoins im Wert von 14 Millionen US-Dollar erleichtert haben, heißt es in dem Bericht.