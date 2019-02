Geheimdienstchefin äußert Bedenken gegen Huawei

Huawei-Mitarbeiter in Dänemark ausgewiesen

In Dänemark wurden am Montag unterdessen zwei Huawei-Mitarbeiter ausgewiesen. Grund dafür waren nach Angaben der Polizei in Kopenhagen Probleme mit ihren Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen. Mit Spionagebedenken habe die Ausweisung nichts zu tun.