Post, Medikamente und Müll in Natur „entsorgt“

Es dauerte nicht lange, bis aufmerksame Spaziergänger den Unrat entdeckten. Weil auf vielen der Schriftstücke praktischerweise der Name und die Adresse des Übeltäters standen, verständigten sie kurzerhand die Bürgermeisterin. Diese wiederum rief umgehend bei der Polizei an. Für die Beamten war es schließlich ein Leichtes, den Umweltsünder auszuforschen. „Der Mann wurde aufgefordert, sich umgehend mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen“, so ein Sprecher. Der Übeltäter muss jedenfalls mindestens die Kosten für die fachgerechte Entsorgung seiner Abfälle übernehmen, heißt es. Tut er das nicht, droht ihm eine Anzeige - bei der klaren Beweislage wäre eine Verurteilung in diesem Fall wohl sicher.