US-Rapper ist eigentlich Brite - Abschiebung droht

Fasste bereits zahlreiche Vorstrafen und Haft aus

Mit dem Gefängnis hat der Gangster-Rapper schon in der Vergangenheit Bekanntschaft gemacht. Schon als Jugendlicher fiel er wegen illegalen Waffenbesitzes auf und wurde der Schule verwiesen. Nach einer Strafe in einer Jugendstrafanstalt wurde er noch wegen Drogenhandels, Raubes und Autodiebstahls verurteilt und erhielt Vorstrafen. An seinem 21. Geburtstag wurde er als Mitglied einer Straßengang angeschossen - sechs Kugeln bohrten sich in seinen Körper. Sein Bruder Johnny wurde bei einem schiefgelaufenen Drogendeal getötet.