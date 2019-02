SpongeBob stiehlt Maroon 5 bei Super Bowl die Show

Die Halftime Show des Super Bowl gilt als DIE Megashow in den USA. Millionen von Menschen schauten zu, als in den letzten Jahren Justin Timberlake, Katy Perry, Beyonce und Co. eine heiße Performance in der Pause des Football-Spektakels präsentierten. Umso größer die Enttäuschung in diesem Jahr - denn der Auftritt von Maroon 5 fiel bei den Zuschauern komplett durch. Als heimlicher Held des Abends wurde dafür eine Zeichentrickfigur gefeiert ...