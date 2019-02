Ex-Wirtschaftsminister plötzlich für ein Erdkabel

Als Wirtschafts- und Energieminister machte Reinhold Mitterlehner stets der 380-kV-Freileitung die Mauer. Sein Sinneswandel kam nicht ganz so plötzlich: In seiner Mühlviertler Heimat droht ihm eine 110-kV-Freileitung. Und jetzt betonte der Ex-Politiker in Salzburg: Ein Erdkabel wäre doch die bessere Lösung.