Frühes Aus! Tränen der Enttäuschung bei Noel

„Muss halt zusehen“

In Schladming riss am Dienstagabend Noels Erfolgsserie. Tränen der Enttäuschung im Zielraum. „Dieses Rennen ist so besonders, die Atmosphäre ganz speziell - da wollte ich natürlich bestehen. So ist es bitter“, wirkte er beim obligaten ORF-Interview zerknirscht, aber auch gefasst: „Die Piste ist sehr griffig. Vielleicht habe ich zu viel gewollt. So ist es halt. Ich werde den Lauf analysieren.“ Resignierender Nachsatz: „Den zweiten Lauf muss ich jetzt halt vom Zielraum aus ansehen.“