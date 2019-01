Japan und Iran im Halbfinale des Asien-Cups

Japan und der Iran haben am Donnerstag das Halbfinale des Asien-Cups erreicht und treffen am Montag aufeinander. Die Japaner gewannen ihr Viertelfinale in Dubai gegen Vietnam durch ein Tor nach Videobeweis von Stürmer Ritsu Doan 1:0 (0:0). Salzburg-Legionär Takumi Minamino spielte bis zur 89. Minute. Die Iraner besiegten China unter Trainer Marcello Lippi in Abu Dhabi glatt mit 3:0 (2:0).