Scharapowa besiegt Wozniacki bei Australian Open

Weitergekommen ist auch die als Nummer 5 gesetzte US-Amerikanerin Sloane Stephens, die nach zwei Tiebreaks gegen Petra Martic (CRO-31) die Oberhand behielt. Überraschend hat sich auch ihre 17-jährige Landsfrau, Amanda Anisimova, gegen die als Geheimfavoritin gehandelte, als Nummer 11 gesetzte Weißrussin Aryna Sabalenka durchgesetzt. Anisimova hat russische Eltern, ist aber in New Jersey geboren. Sie ist die jüngste noch im Bewerb stehende Spielerin und erstmals in einem Grand-Slam-Achtelfinale.