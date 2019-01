Drama um Petkovic! Deutsche bricht zusammen

Immer wieder Zwischenfälle

Anlass für die Anpassung sind zahlreiche Beschwerden namhafter Spieler. Die Hitze brachte die Teilnehmer des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres schon öfter an die Grenzen. Am extremsten waren die Bedingungen 2014, als der Kanadier Frank Dancevic auf dem Platz in Ohnmacht fiel und die Chinesin Peng Shuai sich während eines Spiels übergeben musste. Auch letztes Jahr kam es zu Zwischenfällen, als die Temperaturen im Melbourne Park auf über 40 Grad kletterten. Vor kurzem haben die Organisatoren bereits die Einführung eines Tiebreaks im Entscheidungssatz (auf zehn Punkte) beschlossen.