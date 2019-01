Facebook-Terror vor dem grausamen Messermord

Zweiter Messermord binnen 24 Stunden

Mit der Bluttat in Krumbach kam es binnen nur 24 Stunden gleich zu zwei tödlichen Messerattacken in Niederösterreich: Erst am Dienstag soll der 37-jährige Senol D. seine Ehefrau (40) vor den Augen der gemeinsamen Kinder in Amstetten getötet haben. Er soll nicht weniger als 38-mal auf Aurelia S. eingestochen haben. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.