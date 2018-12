Michelle (16) erstochen: War Eifersucht das Motiv?

Verdächtiger in Wien gefasst

Die Bluttat in Oberösterreich geschah laut den Angehörigen des Opfers am Sonntag. Der Afghane und seine Freundin hielten sich im Zimmer der 16-Jährigen auf. Als die Mutter und die Schwester des Mädchens gegen 23 Uhr den Raum betreten wollten, war die Tür mit einem Kasten verbarrikadiert. Sie schafften es, ihn zur Seite zu schieben, und fanden die tote Jugendliche. Das Fenster war offen und der 17-Jährige verschwunden. Wenig später wurde Saber A. in Wien gefasst.