Unfassbar: NBA-Star frisst sich zum Arzt

Unfassbar! NBA-Star Enes Kanter von den New York Knicks stopfte sich an seinem „Cheat Day“ - also an jenem Sünden-Tag, an dem er essen darf so viel er will - sieben Burger mit Pommes rein und bekam dafür prompt die Rechnung präsentiert. Denn laut der „Sports Illustrated“ landete der Basketballer danach beim Arzt. Grund: Es ging ihm richtig dreckig. Im Video oben sehen Sie einen seiner besten Dunks - unten wie es zu der Fressorgie gekommen war.