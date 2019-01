Salzburg: Yabo-Abgang hilft zwei Youngsters

Vorbereitung auf Brügge

Apropos Europacup: Salzburgs erstes Pflichtspiel im Frühjahr ist das Hinspiel in Europa League-K. o.-Runde eins am 14. Februar beim FC Brügge. Davor wird gegen Anif (18. Jänner), BW Linz (22. Jänner), Slavia Prag (27. Jänner in Portugal), Peking Guoan (1. Februar in Portugal) und Altach (6. Februar) getestet. Die Generalprobe steigt am 9. Februar - der Gegner wird noch ermittelt!