Posts nicht gelöscht: Vietnam kritisiert Facebook

Facebook will alle Anfragen prüfen

Facebook äußerte sich am Mittwoch nicht direkt zu den Vorwürfen. Das Unternehmen habe ein „klares Verfahren für Regierungen, uns illegale Inhalte zu melden“, hieß es in einer Erklärung an die Nachrichtenagentur AFP. Alle Anfragen dieser Art zu Verstößen gegen örtliche Gesetze und die Nutzerbedingungen würden geprüft.