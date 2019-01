„Bin noch NICHT fertig!“ Vonn startet in St. Anton

Lindsey Vonn hat am Montagabend ihr Comeback in St. Anton bestätigt. Die US-Amerikanerin hat vor, am Arlberg anzutreten. „Ich bin noch NICHT fertig“, schrieb Vonn bei Instagram. „Es waren harte sechs Wochen, aber ich bin zurück auf Skiern und begeistert, an den Start zurückzukehren. Ich sehe euch in St. Anton dieses Wochenende.“