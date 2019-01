Dass die Geissens in Obertauern (gestern und14. Jänner RTL2) ihr Unwesen treiben, hat Bürgermeister Heribert Lürzer höchst persönlich eingefädelt. „Ich hab’ Carmen und Robert beim Oktoberfest in Monte Carlo kennen gelernt. Im Dezember checkten sie zum Dreh für ihre Serie ,Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie’ bei uns auf 1750 Meter ein“, so Lürzer, der sie in seinem Hotel Kesselspitze in der Präsidentensuite einquartierte und auf der Ski- und Partypiste begleitete. „In der Lürzer Alm haben sie die Gäste natürlich sofort erkannt und sind vor Begeisterung ausgerastet. Von Starallüren ist aber keine Rede. Im Gegenteil: Sie sind eine herzlich, verrückte Familie“.