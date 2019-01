Erstickungstod im Autositz

Sinkt der vergleichsweise schwere Kopf nämlich unbemerkt nach vor, droht Beeinträchtigung der Atmung. Frühchen und Neugeborene unter 2500 g sind laut aktueller Grazer Studie besonders gefährdet. „Im Gegensatz zu älteren Säuglingen reagieren sie noch nicht mit einer erhöhten Atemfrequenz, um dadurch eine bessere Sauerstoffsättigung zu erreichen“, so Studien-Koautor Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ, www.kinderaerzte-im-netz.at). „Zum Schlafen sollte das Kind daher generell auf den Rücken - in einem passenden Schlafsack - und damit am besten in ein Bett gelegt werden“, rät der Experte.