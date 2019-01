Mit diesen Gerichten halten sich die Promis fit

In ihrem dritten Buch präsentiert Enie ihre persönlichen Party-Favoriten. Neben den traditionellen Festen wie Ostern und Weihnachten, tischt sie z. B. Mini-Pavlovas mit Beeren zum Valentinstag auf und Cake-Pops verwandeln sich in kleine Monster zu Halloween. Zudem taucht Enie ein in die bunte Welt internationaler Feste, mit Pesto-Pockets zum St. Patrick’s Day oder Brigaderos zum brasilianischen Johannisfest.