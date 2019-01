England-Klub nimmt Damir Canadi ins Visier

Was der 48-Jährige nicht kommentieren will: „Ich war immer für alles offen, fühle mich aber in Athen sehr wohl.“ Bei Atromitos wird Canadi fast auf Händen getragen. Letzte Saison führte er den Underdog in die Europa League, jetzt überwintert man als Dritter. „Die Oase in der Wüste des griechischen Fußballs“ titelte der „Spiegel“ eine Reportage über ihn. Er hat sich einen Namen gemacht.