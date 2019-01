Baldauf bei neuerlichem Kläbo-Sieg starker Achter

Teresa Stadlober schied als 32. knapp in der Qualifikation aus. Der Radstädterin fehlten diesmal nur 0,36 Sekunden auf den Einzug in die K.o.-Phase. In der Gesamtwertung rutschte sie vom 16. auf den 21. Platz zurück. In den noch folgenden vier Distanzrennen ist ihr aber wieder deutlich mehr zuzutrauen.