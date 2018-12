ÖSV-Dreifachsieg im Super-G von Zauchensee

„Es war heute ein extrem schwieriges Rennen“, erklärte Neumayer, der am Donnerstag im ersten Super-G auf Rang zehn gefahren war. „Die Sicht war extrem flach und die Piste sehr unruhig. Umso mehr freut es mich, dass ich es auf das Stockerl geschafft habe.“ Für den Salomon-Piloten warten jetzt eine sehr kurze Weihnachtspause, die er zuhause mit der Familie verbringen wird, ehe es am Christtag nach Bormio geht. Dort wartet am Stefanitag bereits das erste Training für die Weltcupabfahrt am 28. Dezemeber.