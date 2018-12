May will Abstimmung zu Brexit erst Mitte Jänner

Labour-Chef kündigt Misstrauensantrag gegen May an

Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei kündigte wegen der Abstimmungsverschiebung ein Misstrauensvotum gegen May an. Sie habe das Land in eine Verfassungskrise gestürzt. Daher werde er einen Antrag einbringen, dass das Parlament kein Vertrauen mehr in die Premierministerin habe und umgehend eine Abstimmung über den Brexit-Vertrag abhalten solle.