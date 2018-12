Sieben große Projekte: Schutzbau-Arbeit endet nie

Baustellen im ganzen Land

2018 wurde beispielsweise mit den Arbeiten am Blahbach (Pfaffenhofen) und Hagelbach (Seefeld) bzw. Axamerbach (Axams) begonnen. „Im heurigen Jahr konnte die Sanierung am Mühltalbach in Mutters abgeschlossen werden. 2019 werden unter anderem die Projekte am Höhlebach im Stubaital und am Weihrichbach in Navis in Angriff genommen“, erklärt Walter.