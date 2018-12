Verhinderte Ronaldo ein Tor von Mitspieler Dybala?

Dybala schoss auch den einzigen gültigen Juventus-Treffer an diesem Abend. Dem TV-Sender „Sky“ gegenüber sagte der Argentinier, der im HInspiel einen Hattrick gegen die Schweizer erzielt hatte: „Danke an Valencia. Dank ihnen sind wir jetzt Gruppenersten. Wir haben beim 0: 0 viele Chancen ausgelassen, dann ist YB in Führung gegangen. Wir hätten den ersten Treffer erzielen sollen und alles wäre ander ausgegangen. Schade für das nicht gegebene Tor. Es bedeutet aber nichts, ich fühle mich gut mit mit Mandzukic und Ronaldo und mit allen.“