UEFA plant Champions League am Wochenende

So sollen Anstoßzeiten am Samstag und Sonntag weltweit weitaus mehr Zuschauer vor den Fernseher locken, als am Dienstag und Mittwoch um 21 Uhr. Auch weil die Zeitverschiebung dazuführt, dass die Spiele von Europas Spitzenteams derzeit etwa um vier Uhr in der Früh auf dem lukrativen chinesischen Markt angepfiffen werden.