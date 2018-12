Allianz-Manager will Kryptogeld weltweit verbieten

Der Chef von Allianz Global Investors fordert ein weltweites Verbot von Bitcoin & Co: „Ich persönlich bin überrascht, dass die Aufsichtsbehörden nicht härter durchgegriffen haben“, sagte Andreas Utermann, der Europas größten Vermögensverwalter leitet, am Dienstag auf einer Podiumsdiskussion in London. Schließlich hätten Anleger mit Kryptowährungen viel Geld verloren.