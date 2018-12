Schöpf schießt Schalke gegen Lok Moskau zum Sieg!

Später Jubel für Alessandro Schöpf: Der Österreicher erzielte am Dienstag zum Abschluss der Champions-League-Gruppe D in der 91. Minute das Siegtor bei Schalkes 1:0 gegen Lokomotive Moskau. Die Deutschen waren wie Porto bereits zuvor ins Achtelfinale eingezogen. Als Dritter weiterhin in der Europa League vertreten ist Galatasaray Istanbul - trotz einer 2:3-Heimniederlage gegen Porto.