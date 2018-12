Guido Burgstaller fehlt auch zum Rückrundenstart

Für Schalke-Angreifer Guido Burgstaller ist die Hinrunde der deutschen Fußball-Bundesliga beendet. Der 29-jährige ÖFB-Teamspieler hat sich am Samstag gegen Tabellenführer Borussia Dortmund (1:2) eine Verletzung am Übergang von Wadenmuskel und Achillessehne zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung, wie der Tabellen-13. am Dienstag mitteilte.