Amazon-Manager: „Mehr Arbeitsplätze durch Roboter“

Kritik an den Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren des Konzerns wies Kleber im Gespräch zurück. „Wer sich einmal selbst ein Bild von der Arbeit der Kollegen machen möchte, kann gerne an den Touren durch einige unserer Logistikzentren teilnehmen.“ Die Bedingungen seien gut.