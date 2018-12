Madl stinkt‘s gewaltig: „Ich bin brennheiß“

„Ich bin brennheiß“

„Ich bin brennheiß auf mich und brennheiß auf die Mannschaft, weil das nicht passieren darf“, schimpft Austrias Abwehrchef Michael Madl nach einem Spiel, in der seine Elf zur Pause noch auf Kurs gelegen war. Bright Edomwonyi (43.) hatte die Gäste in einem Duell mit überschaubarem Niveau in Führung gebracht. Mattersburg legte im Gegensatz zur Austria nach Seitenwechsel aber zu und fand in Luftduellen ein passables Mittel. Die Tore von Marko Kvasina (54.) und Martin Pusic (84.) fielen jeweils per Kopf. Madl: „Das waren zwei Unachtsamkeiten - aber die zweite Halbzeit war so schlecht für uns, dass sich Mattersburg diesen Sieg einfach verdient hat.“