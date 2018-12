Fan-Wut! Austria-Anhang geht auf Spieler los

Riesiger Fan-Wirbel bei der Austria! Grund: Die Violetten haben nach zwei Siegen in Folge bei Mattersburg eine peinliche Pleite kassiert. Trotz 1:0-Pausenführung unterlagen die Wiener noch mit 1:2 und verloren damit im Meisterrennen weiter am Boden. Und das vor dem Wiener Derby gegen Rapid in einer Woche!