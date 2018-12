So gruselig wird Capcoms „Resident Evil 2“-Remake

Unter Genre-Fans ist „Resident Evil 2“ ein Kultspiel. Kein Wunder also, dass es Capcom 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung als Remake in zeitgemäßer Optik neu auflegt. Welche Schrecken in dem aufgehübschten „Resident Evil“ auf die Spieler warten und wie sie sich in der ebenso düsteren wie gefährlichen Spielwelt behaupten, sehen Sie im Gameplay-Trailer. „Resident Evil 2“ kommt am 25. Jänner 2019 für PC, PS4 und Xbox One.