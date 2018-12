ADAC Luftrettung testet bemannte Multikopter

Als weltweit erste Luftrettungsorganisation prüft die ADAC Luftrettung in Deutschland den Einsatz von bemannten Multikoptern im Rettungsdienst - und zwar in Theorie und Praxis. Dazu wurden in Deutschland zwei Modellregionen ausgewählt: der Rettungsdienstbereich Ansbach mit Luftrettungsstandort Dinkelsbühl in Bayern und das Land Rheinland-Pfalz.