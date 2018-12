Hirscher: „Es fühlt sich trotzdem wie ein Sieg an“

Ein wichtiger gewonnener Tag. Am Wochenende folgen in Val d’Isere Riesentorlauf und Slalom. Bis dahin steht bei Hirscher Regeneration, dann am Donnerstag und Freitag Training auf der Reiteralm am Programm. Punkte gab’s neben Hirscher nur für zwei weitere Österreicher: Johannes Strolz (23.) und Rückkehrer Philipp Schörghofer (29.).