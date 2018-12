Tierhasser setzt fünf Häschen aus

Einfach in einem Karton ausgesetzt hat ein unbekannter Tierhasser fünf junge Häschen im Südburgenland. Ein aufmerksamer Hundehalter entdeckte die hilflosen Geschöpfe und brachte sie zu Tierarzt Christoph Haller - was ihnen das Leben rettete. Er will nun für die putzigen Vierbeiner ein gutes Zuhause finden.