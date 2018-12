Sport unter null Grad

Die kalte, meist trockene Luft im Winter kann leicht zu Reizhusten führen, wenn durch die körperlichen Anforderungen vermehrt durch den Mund geatmet wird. Dadurch kühlen die Atemwege ab und trocknen aus. Deshalb auch bei tiefen Temperaturen ausreichend trinken! Wer morgens sportelt: Nicht loslaufen ohne vorher ein Glas Wasser oder Tee getrunken zu haben. Die Intensität der Bewegung so wählen, dass Atmen durch die Nase noch möglich ist. „Dabei wird die Luft aufgewärmt und angefeuchtet, bevor sie in die Lunge gelangt“, so Dr. Brandner. „Dies gilt vor allem bei bestehenden Erkrankungen im Bereich des Atemsystems - z. B. Asthma. Ein Funktionstuch oder ein Schal vor Mund und Nase kann hier eine gute Hilfe sein. Gleichmäßige, moderate Belastung wie bei Ausdauersportarten eignet sich in der kalten Jahreszeit gut. “