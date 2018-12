Im Eiskasten taute der Rapid-Geist wieder auf

Balsam auf den tiefen Bundesliga-Wunden. In der Europa League ist man als Zweiter über dem Strich, auf einem Aufstiegsplatz. „Niemand hat an uns geglaubt. Jetzt wollen wir in Europa überwintern“, freut sich Kühbauer aufs entscheidende Duell gegen die Glasgow Rangers am 13. Dezember. „Unser Stadion wird voll sein, das wird ein richtiges Finale. Wir haben es selbst in der Hand.“ Rapid reicht bereits ein Remis zum Einzug ins Sechzehntelfinale.