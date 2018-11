Die SPÖ vor ihrem großen Comeback?

Nach dem unrühmlichen Kern-Abgang, internen Streitigkeiten und dem Straucheln in der Oppositionsrolle stellt sich die SPÖ unter ihrer Chefin Pamela Rendi Wagner neu auf. Ob und wie dies gelingen kann, darüber diskutierten am Mittwoch in der krone.tv-Diskussionsrunde #brennpunkt Katia Wagner und ihre Gäste Pamela Rendi-Wagner, Christian Rainer, Josef Cap und Wolfgang Bachmayer. Oben können Sie die gesamte Sendung nachsehen, und hier finden Sie alle Highlights.