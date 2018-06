Hacker: „Genauere Kontrollen bei Mindestsicherung“

Zwischenbilanz nach einem Monat als Stadtrat

In seinen ersten Wochen in seiner neuen Funktion habe er „viel Gas gegeben und wichtige Weichen gestellt“, so Hacker. Dies betreffe die Neuorganisation des Krankenanstaltenverbundes oder die Fertigstellung des Krankenhauses Nord. Der Wechsel vom Fonds Soziales Wien (FSW) in den Stadtrat sei „nicht schlimm“ gewesen. Allerdings gestand Hacker ein, dass „nach so vielen erfolgreichen Jahren der Abschied vom FSW sehr emotional“ gewesen sei.