Türkis-Blau ringt um Reform der Mindestsicherung

Sozialrechtler: Sprachkenntnisse als Bedingung weder möglich noch richtig

So oder so, es wird heikel mit dem türkis-blauen Prestigevorhaben. Das bekräftigte der prominente Sozialrechtler Wolfgang Mazal im Ö1-„Morgenjournal“ am Donnerstag. Mazal, der Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Vergangenheit in sozialrechtlichen Fragen beraten hatte, erklärte, dass man Flüchtlinge per se nicht schlechterstellen dürfe.