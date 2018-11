2:0 gegen Amstetten! Kapfenberg wieder im Kommen

Kapfenberg landete den dritten Heimsieg in Folge, musste sich nach einem frühen Lattentreffer von Daniel Rosenbichler (16.) mit Toren aber lange gedulden. David Sencar traf nach einem Foul von Amstetten-Torhüter Felix Gschossmann an Thomas Sabitzer vom Elfmeterpunkt (70.). Zehn Minuten später nutzte Sabitzer selbst die Verwirrung im Amstettner Strafraum zum 2:0. Amstetten überwintert nach nur einem Punkt aus den vergangenen sechs Runden in der Abstiegszone. Die Kapfenberger sidndafür gut gelaunt am vierten platz gelandet, die Frage ist nur: Wozu der Einkaufswagen?