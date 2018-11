Ein Herz für geschundene Hunde

Annas Wege der Vernunft

Die tierschutzqualifizierte Hundetrainerin hat viele Ideen, wie man Probleme beseitigt: „Alles, was Qualzucht ist, gehört definitiv verboten. Die ‘blaue‘ Farbe bei Staffordshireterriern, die jetzt modern ist, ist zum Beispiel ein Gendefekt! Dass man den Sachkundenachweis NACH dem Erwerb eines Tieres erbringen kann, ist Dummheit. Man muss vorher wissen, was ein Hund an Pflichten bedeutet, welche Bedürfnisse er hat, welche Pflichten der Besitzer. Nachher ist es zu spät. Für jede Hundeschule sollte zumindest ein tierschutzqualifizierter Hundetrainer Pflicht sein. Generelle Beißkorbpflicht für gewisse Rassen ist kontraproduktiv. Zu 95 Prozent trifft – und bestraft – sie die ohnehin ordentlichen Halter. Jene, die ihren Hund als Waffe missbrauchen, findet man nicht bei Tageslicht in der Stadt. Jeder Besitzer muss dringend seinen Hund „lesen“ können! Ein Hund zeigt an, oft ewig lange und verzweifelt, bis er im Endeffekt beißt. Wer einen Hund hat, muss ihn auch verstehen können. Nicht jeder Hund mag auf Hundewiesen vergesellschaftet werden. Und: Nur aktiv auf Hundewiesen gehen, beobachtend! Nicht aufs Handy fokussiert Nie ein Kind mit einem Hund allein lassen. Auch nicht in der Familie. Schon ein Umschupfen ist Risiko. Vermehrer stoppen! Es kann nicht sein, dass es ausreicht, eine Zucht einfach anzumelden. Das ist die Wurzel allen Übels.“